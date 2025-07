Neymar treina cobranças de falta e vira esperança do Santos contra o Flamengo

O Santos realizou nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, mais uma atividade visando o confronto com o Flamengo, marcado para quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro. O elenco alvinegro participou de um trabalho tático seguido por atividades específicas de bola parada. Neymar, mais uma vez, foi o centro das atenções: participou ativamente do treino e mostrou boa forma nas cobranças de falta, com alto aproveitamento nas finalizações.