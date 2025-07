"De novo isso, meu?" Neymar se irrita com pergunta sobre situação física após goleada do Mirassol sobre o Santos

A impaciência do craque santista refletiu o desempenho ruim da equipe da Baixada em campo, a cotovelada desnecessária na nuca que levou do zagueiro João Victor, já nos acréscimos, e os gritos de "olé" e constantes provocações dos torcedores do interior paulista — o atacante devolveu com sinal de "pequeno" ou apontando o escudo do Santos.