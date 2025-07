Neymar é liberado de treino do Santos para acompanhar o nascimento da filha Mel

Neymar foi liberado do treino do Santos neste sábado, para estar junto com a família. Nasceu Mel, a segunda filha do jogador com a esposa Bruna Biancardi.

Mavie, de um ano e oito meses, também é filha do casal. Neymar e os familiares ainda não deram detalhes de como foi o parto de Bruna Biancardi em São Paulo.

Mel é a quarta filha de Neymar. O jogador é pai de Davi Lucca, de 13 anos, que nasceu do relacionamento com Carol Dantas. Já Helena, de um ano, é fruto da relação do atacante com a modelo Amanda Kimberlly.

Neymar deve ganhar mais uns dias de folga do Santos para ficar com a filha recém-nascida. O próximo jogo da equipe paulista é no dia 13 de julho, em clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.