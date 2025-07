Neymar compra réplica de batmóvel; confira o valor

Potência do veículo é estimada entre 450 e 500 cavalos.

Neymar Jr. adicionou mais um item à sua coleção de carros de luxo: uma réplica do batmóvel. Avaliado em cerca de R$ 8,3 milhões, o veículo inspirado no carro do personagem Batman foi entregue nesta sexta-feira (11), após três anos de produção feita sob medida.