Neymar comenta em publicação do Flamengo após vitória do Santos: 'Muito respeito pelo Mengão'

Neymar voltou a brilhar nesta quarta-feira ao marcar o gol da vitória do Santos sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Brasileirão. Horas depois do jogo, o camisa 10 usou as redes sociais para demonstrar respeito ao adversário, comentando em uma publicação do clube carioca no Instagram: "Muito respeito pelo Mengão".

No reencontro com o Flamengo, Neymar reviveu laços com antigos companheiros da seleção brasileira. Antes do apito inicial, foi flagrado tentando aplicar uma "caneta" no técnico Filipe Luís, com quem trocou um abraço afetuoso. Após marcar o gol da vitória, o atacante apareceu sorrindo nas câmeras da transmissão e brincou com o ex-lateral: "Eu te falei que ia marcar", disse.