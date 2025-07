Neuer cobra Bayern 'bem acordado' contra o PSG no Mundial: 'Eles não param de atacar'

Neuer está acostumado a encarar o Paris Saint-Germain e sabe que os campeões da Champions League chegam às quartas do Mundial de Clubes em grande fase e empolgados. Ciente das dificuldades para o encontro deste sábado, o experiente goleiro cobra um Bayern de Munique "bem acordado" diante de um oponente bastante forte ofensivamente.

O confronto entre os dois gigantes da europa ocorre às 13 horas (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. E o Bayern terá força máxima, com Coman recuperado e com Musiala livre das dores musculares. Mesmo assim, Neuer pede atenção ao time.