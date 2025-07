Natação garante primeira medalha do Brasil na Universíade

Os brasileiros no pódio em Berlim. Frederic Scheidemann / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A tradição brasileira em provas de revezamento da natação voltou a ser comprovada nesta quinta-feira (17), em Berlim, na Alemanha, uma das sedes dos Jogos Mundiais Universitários.

Na final do revezamento masculino 4x100 metros nado livre, o time formado por Lucas Peixoto e Vinícius Assunção, atletas do Minas Tênis Clube (MG), Kaique Alves (Pinheiros-SP) e Pedro Henrique Buch (Flamengo-RJ) terminaram em terceiro lugar e asseguraram uma medalha de bronze.

O time brasileiro terminou com 3min15seg02. Os Estados Unidos levaram o ouro com 3min12seg36 e o Japão ficou com a prata com 3min14seg19.

A equipe brasileira caiu na água na raia 1. O primeiro a nadar foi o gaúcho Lucas Peixoto, que iniciou a carreira no Grêmio Náutico União, que bateu em quarto com 49seg38. Logo depois foi a vez de Kaique Alves nadar em 47seg96 e manter o quarto lugar.

O terceiro brasileiro na piscina foi Vinicius Assunção, que fez 48seg63, e colocou a equipe em terceiro. Com 49seh05, Pedro Henrique segurou a terceira posição e garantiu o pódio. A Itália bateu 0seg19 depois e ficou em quarto.

Além dos quatro nadadores da final, o time brasileiro também contou com Théo Alloza (Unisanta-SP) que disputou as eliminatórias no lugar de Pedro Henrique Buch.

Eduardo Moraes é 5º e Leonardo Alcântara termina em 6º nos 400 livre

O placar da final dos 400 metros livre. Frederic Scheidemann / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

O Brasil ainda participou da final dos 400 metros nado livre masculino. Eduardo Moraes e Leonardo Alcântara, atletas do Minas Tênis Clube, fecharam a prova em quinto e sexto lugar, respectivamente.

Eduardo, que estuda na Universidade de Michigan (EUA), fez 3min47seg97 e ficou a 0seg45 do estaduindense Ryan Erisman Jr, que faturou o bronze.

Já Leonardo, que é aluno da Universidade do Alabama (EUA), nadou em 3min49seg96.

O russo Nikolai Kolesnikov fez 3min46seg66 para levar o ouro, deixando o malaio Khiew Hoe Yean, com 3min47seg38, com a medalha de prata.

Eliminatórias

Os nadadores brasileiros ainda participaram de duas eliminatórias, mas não avançaram para as semifinais.

Nos 100 metros peito, Henrique Borges Ferreia (Unisanta-SP) foi o 20º colocado com 1min02seg01 e Vinícius Assunção, que estuda na Universidade Estácio, ficou em 22º lugar com 1min02seg09.

Théo Alloza foi o 17º na classificação geral dos 50 metros borboleta. Ele nadou em 24seg11, ficando 0seg02 à frente de Lucas Peixoto, que é aluno do Centro Universitário Una (MG), e que finalizou uma posição abaixo.

EUA ganham revezamento feminino

Equipe dos EUA venceu prova feminina do 4x100 metros. Reinaldo Coddou / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A terceira medalha de ouro do dia da natação foi do revezamento feminino 4x100 metros livre e os Estados Unidos repetiram a vitória do time masculino, com direito a recorde da Universíade, com 3min36seg21. China e Itália completaram o pódio.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.