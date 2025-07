Napoli contrata atacante holandês Noa Lang

O Napoli, atual campeão italiano, oficializou nesta quinta-feira (17) a contratação do atacante holandês Noa Lang, do PSV Eindhoven.

De acordo com a imprensa italiana, o Napoli pagou EUR 25 milhões (cerca de R$ 160,7 milhões pela cotação atual) para adquirir o ponta de 26 anos, que foi revelado no Ajax de Amsterdã e também jogou pelo Club Brugge, da Bélgica de 2021 a 2023.

O ponta (que disputou 14 jogos pela seleção da Holanda marcando três gols) se junta assim a uma lista de reforços do Napoli, que inclui o belga Kevin De Bruyne, que encerrou seu contrato com o Manchester City.

O Napoli também está em negociações avançadas com a Udinese para contratar outro atacante, Lorenzo Lucca, e também estaria interessado no zagueiro holandês do Bologna Sam Beukema.