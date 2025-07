Naná Silva vence número 10 do ranking júnior e iguala marca de Bia Haddad Maia em Wimbledon

Além das vitórias de Luisa Stefani , nas chaves de duplas feminina e mistas, o tênis brasileiro comemorou uma importante vitória , no torneio júnior de Wimbledon, nesta segunda-feira (7). A paulista Nauhany Silva , de 15 anos, garantiu presença nas oitavas de final.

Número 45 do ranking mundial da categoria, Naná venceu a tcheca Jana Kovačková , também de 15 anos e 10ª do mundo, por 2 sets a 1 , parciais de 6/3, 0/6 e 6/3, em 1h27min de partida.

— Muito feliz, É minha primeira vez aqui (Wimbledon) e já estou nas oitavas. Eu joguei um tênis sem oscilação. No primeiro set estava 0-2, mas eu consegui fazer meu jogo. No segundo (set), ela quase não errou, fez um jogo incrível. No terceiro eu consegui segurar muito o mental — disse Naná em entrevista para a Espn.