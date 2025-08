Nadador francês quebra recorde de Ryan Lochte nos 200m medley no Mundial

O nadador francês Léon Marchand quebrou o recorde mundial dos 200 metros medley individual nesta quarta-feira, no Mundial de Esportes Aquáticos, em Cingapura. A marca antiga pertencia ao americano Ryan Lochte, que dominou a natação ao lado do compatriota Michael Phelps nas décadas de 2000 e 2010.

Marchand nadará os 400 metros medley no domingo, último dia do Mundial. Ele detém o recorde de 4min02s50, estabelecido no Mundial de 2023 em Fukuoka, no Japão. "Eu sabia que ia chegar perto porque me senti bem ontem (na qualificação)", disse Marchand.