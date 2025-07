Nadador brasileiro Kaique Alves é finalista dos 200 metros livre na Universíade

Kaíque Alves vai brigar por medalha no sábado. Lucas Rodrigues / CBDU/Divulgação

O nadador brasileiro Kaíque Alves garantiu nesta sexta-feira (18), uma vaga na final dos 200 metros livre dos Jogos Mundiais Universitários. As provas da modalidade estão sendo realizadas em em Berlim, na Alemanha.

Atleta do Pinheiros (SP) e estudante da Universidade do Alabama (EUA), Kaíque foi o segundo melhor das eliminatórias. Com o tempo de 1min46seg39, ele venceu a sexta série classificatória.

Na semifinal, ele bateu em segundo na primeira prova, com 1min46seg91, e acabou com o quarto tempo geral, garantindo a vaga.

Kaíque Alves fez parte da equipe que garantiu a medalha de bronze no revezamento masculino 4x100 metros livre, no primeiro dia de competições.

Outro brasileiro que caiu na piscina para os 200 metros livre foi Eduardo Moraes. O atleta do Minas Tênis Clube (MG), que estuda na Universidade de Michigan (EUA), fez o 11º tempo das classificatórias, ao vencer a sétima etapa com 1min48seg99.

Já na semifinal, ele foi o quarto de sua bateria, com 1min48seg76, e finalizou em 12º no geral. Apenas os oito melhores se classificaram para a disputa de medalhas, que acontecerá no sábado (19), às 14h55 (de Brasília).

Vinícius Assunção não passa das eliminatórias dos 200 metros medley

Vinícius Assunção não passou das eliminatórias. Frederic Scheidemann / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Outro medalhista brasileiro na Universíade, Vinícius Assunção disputou as qualificatórias dos 200 metros medley.

Com a marca de 2min03seg98, ele foi apenas o 23º colocado na classificação geral e não obteve uma das 16 vagas nas semifinais.

Os Jogos Mundiais Universitários

Natação é disputada em Berlim. Frederic Scheidemann / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.