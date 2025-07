Na véspera da decisão do Mundial de Clubes, onde estão os repórteres?

Coletiva pré decisão do Mundial de Clubes 2025. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Apesar de o Mundial de Clubes ter chegado à final, nota-se uma diminuição na quantidade de jornalistas cobrindo o evento. Nas entrevistas pré e pós-jogo de PSG 4 x 0 Real Madrid, na semifinal, a sala de entrevistas do MetLife estava sempre lotada. Já nas coletivas oficiais da grande decisão, nesta sexta (11), sobraram lugares vazios, tanto na entrevista do técnico do Chelsea, Enzo Maresca, quanto na do comandante do PSG, Luis Enrique.

Pelo que pude perceber, havia muitos repórteres de língua espanhola, não apenas da Espanha, designados apenas para cobrir o Real Madrid. Após a eliminação dos merengues, a quantidade de jornalistas diminuiu, mesmo sendo a hora da final.

Lugares vazio durante a coletiva que antecede a final do Mundial de Clubes. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Português liberado

A imprensa brasileira está presente em grande número na cobertura do Mundial de Clubes. Tanto que, nas coletivas oficiais desta sexta-feira (!11), a Fifa disponibilizou a tradução para o português e liberou que fossem feitas perguntas no nosso idioma, mesmo que nenhum clube do Brasil esteja envolvido na decisão. O espanhol também está liberado, já que há muitos repórteres espanhóis e argentinos.

Normalmente, só é permitido perguntar nos idiomas do país-sede e dos países dos dois times envolvidos. No sistema original, só haveria perguntas em inglês e francês.

Técnicos poliglotas

Luis Enrique e Enzo Maresca dispensam a tradução simultânea, pois falam muitos idiomas. O técnico do PSG fala com fluência espanhol, sua língua nativa, e mais francês e inglês. Já o do Chelsea domina o inglês, o espanhol e arriscou ainda uma resposta em francês.

Porém, ao final da fala, não encontrou as palavras certas e optou por concluir a frase em inglês. Finalizou dizendo: "We are gonna try to win (Nós vamos tentar vencer)". Arrancou sorrisos dos jornalistas, que valorizaram o seu esforço em falar o idioma do repórter que lhe questionou.

Consegui perguntar a Maresca. Porém, infelizmente, a assessoria de imprensa do PSG não disponibilizou o microfone para nenhum repórter brasileiro perguntar a Luis Enrique.

Agentes de trânsito eficientes

Policias organizam o trânsito em Manhattan. Rodrigo Oliveira / Agência RBS