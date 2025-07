Na Universíade, brasileira Beatriz Freitas é prata no judô 

Beatriz Freitas garantiu segunda medalha do judô brasileiro.

Nesta sexta-feira (25), em Essen, na Alemanha, a judoca do Pinheiros (SP) fez uma excelente campanha para chegar à decisão, mas acabou perdendo para a alemã Anna Monta Olek , atual vice-campeã mundial , por waza-ari.

Beatriz estreou diretamente nas oitavas de final, onde derrotou a russa Polina Iudina , por ippon, a 52 segundos do final.

Logo depois, ela bateu a húngara Nikolett Sagi , com um ippon em 61 segundos e, na semifinal, derrotou a sul-coreana Min-ju Kim , que recebeu três punições (shidôs) e foi desclassificada.

A medalha de Beatriz foi a nona do Brasil na Universíade, sendo uma de ouro, três de prata e cinco de bronze. O judô já havia garantido um bronze, com o gaúcho Henrique Gusmão.

Demais brasileiros

Mais quatro brasileiros competiram nesta sexta e o melhor resultado foi de Gabriel Arévalo no meio-pesado (até 100 kg). Ele venceu o ucraniano Oleksii Yershov, por yuko, mas caiu nas oitvas de final diante do georgiano Nika Kharazishvili.

No pesado feminino (+78 kg), Thauana Silva começou direto nas oitavas de final e foi eliminada pela italiana Erica Simonetti.

O médio (até 90 kg) Guilherme Morais caiu para o austríaco Vilmos Lennert, na estreia, mesmo resultado do pesado (+100 kg) Daniel Nazaré , diante do cazaque Zhantilek Murtilepuly.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

Beatriz (1ª à esquerda) no pódio.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.