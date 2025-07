Na reta final da primeira fase, Divisão de Acesso já tem favoritos e dança das cadeiras entre treinadores

Restam três rodadas para o término da primeira fase da Divisão de Acesso. Após 12 rodadas, a competição que vale duas vagas na elite do futebol gaúcho conta com um favorito à classificação , algumas surpresas e muitas trocas de treinadores.

Santa Cruz e Brasil de Farroupilha estão a sete e cinco pontos, respectivamente, do primeiro time do G8 , o Novo Hamburgo. Sendo assim, possuem poucas chances de avançar ao mata-mata.

O favorito

Embalado na liderança com 27 pontos , quatro a frente do segundo colocado, o Aimoré desponta como o favorito ao acesso. Em 12 jogos, a equipe soma oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. São 15 gols marcados e apenas cinco sofridos.

O Índio Capilé tem como treinador Paulo Henrique Marques, que possui experiência no futebol gaúcho. No elenco, os veteranos Rodrigo Mamá, goleiro, e Micael , zagueiro, são nomes conhecidos, que se destacam pelo clube.

Já no setor ofensivo, o camisa 10 Mauri e o atacante Ariel , formado na base do Inter, são os principais nomes.

A surpresa

Recém promovido da Terceirona Gaúcha, o Gramadense também já está garantido nas quartas de final. Sob o comando do experiente Carlos Moraes , que possui quatro acessos no interior, o time tem seis vitórias, cinco empates e uma derrota, somando 23 pontos.

Com um investimento menor em relação aos favoritos, o Gramadense saiu dos azarões para um candidato ao acesso. Aproveitando o centenário do clube para 2029, a diretoria atual trabalha na construção de um novo estádio. Ainda sem data para conclusão, o objetivo é ter o time na primeira divisão jogando nele.

Briga no G8 e luta para não cair

Tudo indica que será difícil um novo clube entrar no G8 até o término da primeira fase. Contudo, ainda há a possibilidade concreta de mudanças nas posições das equipes que estão entre as oito melhores colocadas.

Como o Futebol Com Vida desistiu antes do início da Divisão de Acesso, apenas o lanterna desta edição será rebaixado à Terceirona Gaúcha. Neste momento é o Real SC, que tem dois pontos. Entretanto, Gaúcho, com cinco, e Esportivo, com sete, também estão próximos do perigo.