Na estreia do atletismo, Brasil garante duas vagas em semifinais na Universíade

A modalidade mais tradicional do esporte olímpico começou nesta segunda-feira (21) nos Jogos Mundiais Universitários. No Lohrheidestadion, em Bochum, foram disputadas as primeiras eliminatórias e a primeira final do atletismo.

O Brasil esteve presente e conseguiu vagas em duas semifinais. Letícia Nonato se classificou nos 400 metros rasos e Matheus Pereira de Oliveira passou pelas eliminatórias dos 100 metros.

Letícia foi a primeira a se classificar. A piauiense de 24 anos, terminou em quarto lugar na primeira bateria eliminatória. A marca de 53seg96 foi a 18ª do dia e a deixou entre as 24 semifinalistas.

Atleta do Praia Clube (MG), ela voltará à pista na terça-feira (22), às 13h48 (de Brasília) em busca de um lugar na decisão.

Matheus é 20º nos 100 metros

Nas eliminatórias dos 100 metros, Matheus Pereira de Oliveira foi o quarto colocado da primeira série. O tempo de 10seg68 acabou sendo o 20º no geral, suficiente para preencher uma das 24 vagas das semifinais.

O atleta do Instituto Águias-MT voltará a correr na terça, às 15h10, na primeira semifinal.

Salto em distância feminino

Inscrita em duas provas simultâneas, o salto em distância e os 100 metros, Vanessa Sena acabou optando pela prova de campo.

Primeiro, ela foi à pista para a quinta eliminatória dos 100 metros e apenas completou o percurso. A marca de 20seg45 foi a pior entre todas as atletas que correram no dia, o que a deixou em 48º lugar.

Logo depois a atleta do Centro Olímpico (SP) disputou o Grupo B do salto em distância e com 6m08cm em sua primeira tentativa finalizou em 16º no geral, ficando a quatro centímetros da vietnamita Hang Ha Thi Thuy, que ficou com a 12ª e última vaga para a final.

No Grupo A, Maria Eduarda Cândido (ADC São Bernardo) queimou seus três saltos e foi a 22ª e última colocada.

Maria Eduarda Cãndido não passou das eliminatórias. Kevin Voigt / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Lançamento do disco

Maurício Machry, da Associação Desportiva Recreativa de Atletismo, de Tubarão (SC) competiu no Grupo A do lançamento do disco e obteve 45m84cm como melhor marca.

Na classificação final, Machry terminou em 19º entre 20 competidores. Os 12 melhores avançaram à final.

Primeira medalha de ouro

Klara Lukan ganhou o primeiro ouro do atletismo. Kevin Voigt / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A primeira medalha de ouro do atletismo foi ganha pela Eslovênia. Na final dos 10 mil metros feminino, Klara Lukan quebrou o recorde da competição com 31min25seg84 e garantiu lugar mais alto do pódio.

Sarah Wanjiru Njeri, do Quênia, levou a prata com 31min41seg80. O bronze foi ganho pela espanhola Alicia Berzosa, que correu em 32min00seg73.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.