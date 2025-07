Mundial de Esportes Aquáticos volta a ter provas de maratona adiadas por má qualidade da água 

Segundo novo comunicado da entidade, "embora os resultados da qualidade da água tenham melhorado, as provas de natação em águas abertas de 10 km feminino e 10 km masculino do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos – Singapura 2025 não ocorrerão na manhã de 16 de julho de 2025 (noite de terça para quarta, pelo horário de Brasília) devido aos níveis de qualidade da água excederem os limites aceitáveis ".

Com o novo adiamento, as provas foram remanejadas para nova data e horário. A disputa masculina passou das 20h30 desta terça no Brasil, para às 2h (de Brasília) de quarta-feira (16) e a competição feminina saiu das 23h15 de terça para às 5h da manhã de quarta. no horário brasileiro.