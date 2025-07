Mundial de Esportes Aquáticos tem prova de maratona adiada por má qualidade da água

O pórtico de chegada da prova da maratona aquática. Tsutomu Kishimoto / Divulgação/World Aquatics

Um fato que ocorreu nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 voltou a preocupar os atletas que participam de provas de águas abertas ou maratona aquática: a qualidade da água onde competem.

O incidente do momento foi registrado em Cingapura, mais precisamente na Ilha de Sentosa, local onde devem ser disputadas as provas do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos.

A primeira disputa deveria ter na noite de segunda-feira (14), pelo horário de Brasília, manhã desta terça-feira (15) na Ásia. Mas a World Aquatics (Federação Internacional de Esportes Aquáticos) optou por adiar os 10 km feminino por conta da qualidade da água.

Segundo um comunicado divulgado pela entidade, o adiamento ocorreu "devido aos níveis de qualidade da água excederem os limites aceitáveis".

Ainda de acordo com a World Aquatics (WA), após uma reunião envolvendo representantes da federação, do Comitê Organizador de Cingapura 2025, do Comitê de Medicina Esportiva da WA e do Comitê Técnico de Natação em Águas Abertas da WA, foi tomada a decisão de adiar a prova "no maior interesse da segurança dos atletas".

A World Aquatics informou também que testes foram realizados nos últimos dias e demonstraram consistentemente que a "qualidade da água no local atende aos limites aceitáveis da World Aquatics". Porém, a "análise das amostras coletadas em 13 de julho ultrapassou esses limites", o que forçou a decisão de adiar a prova e organizar um novo calendário de disputa.

Novas análises

Os eventos previstos só poderão ser disputados se a qualidade da água atingir os níveis aceitáveis, por parte da World Aquatics.

A federação internacional afirmou que "amostras de água subsequentes e sessões de análise da qualidade da água continuarão a ocorrer no local da competição, durante as quais a World Aquatics e o Comitê Organizador de Cingapura 2025 determinarão se as condições são seguras para prosseguir com o evento em uma data posterior".

Brasileiros

Gaúcha Viviane Jungblut esteve nos Jogos de Paris. Sátiro Sodré / CBDA

O Brasil terá quatro atletas nas provas de águas abertas em Cingapura. A campeã olímpica e dona de 17 medalhas em mundiais, Ana Marcela Cunha (Sesc-RJ), e o trio do Grêmio Náutico União, Viviane Jungblut, Matheus Melecchi e Luis Felipe Loureiro.

Novo calendário

Após o adiamento da prova de 10 km feminina, a World Aquatics divulgou um novo calendário. Confira abaixo, com os horários de Brasília:

15 de julho

10 km masculino às 20h30

10 km feminino às 23h15

17 de julho

5 km feminino às 20h30

5 km masculino às 23h

18 de julho

3 km masculino e feminino às 21h

19 de julho

Revezamento misto 4x1500 m às 21h