Mundial de Clubes: o que esperar das quartas de final? 

Montagem com fotos de ANGELA WEISS e Francois Nel / AFP e Getty Images via AFP

Fluminense, de Cano (E), e Palmeiras, de Estêvão (D), são os representantes do Brasil no Mundial de Clubes.

As vagas para as semifinais do Mundial de Clubes começam a ser definidas nesta sexta-feira (3), com duas partidas. No sábado, outros dois confrontos levarão seus vencedores para a próxima fase.