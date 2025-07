Mundial de Clubes confirma como a marca Real Madrid é admirada em todo o planeta

Maioria dos torcedores que chegava ao estádio estavam com a camisa do Real Madrid. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A força do Real Madrid é algo incrível. Mesmo sem um grupo significativo de torcedores vindos da Espanha (eu não conheci nenhum), a torcida merengue lotou o Hard Rock, em Miami Gardens algo que nenhum time sul-americano conseguiu fazer.

Dentro do estádio, a sensação era de que mais de 90% das 62 mil pessoas presentes eram torcedores do Real Madrid, na vitória por 1 a 0 sobre a Juventus. Quase todos eram latino-americanos que vivem na Flórida e gostam do time merengue, especialmente de Vinícius Júnior e Mbappé, exaltados sempre que pegavam na bola.

Miami é Real 2

Coletiva de imprensa com Fran Garcia, do Real Madrid. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Mesmo com uma legião de repórteres espanhóis acompanhando o Real Madrid em todas as partidas do Mundial de Clubes, nenhuma zona mista do clube espanhol foi tão tumultuada quanto o pós-jogo desta terça-feira (1). Em virtude da quantidade de veículos de língua espanhola em Miami, havia um número muito grande de jornalistas posicionados nas entrevistas do clube espanhol.

Como já dito neste espaço, as zonas mistas da Fifa neste Mundial de Clubes são uma verdadeira bagunça. Três atletas de cada clube falam em "cercadinhos" sem a mínima estrutura para acomodar tantos repórteres.

Cadê os italianos?

Em contrapartida, chamou atenção a pouquíssima presença de jornalistas italianos. No setor da zona mista dedicado à Juventus, um dos "cercadinhos" ficou quase vazio. No outro, meia dúzia de repórteres italianos conversavam tranquilamente com os jogadores. A maioria dos repórteres só queria saber do Real Madrid.

"Muda todo dia"

Esses dias, chamei o Hard Rock de "Castelo de Hogwarts", pois os portões de acesso mudam todo dia sem explicação. Pois nesta terça resolveram fazer isso com as ruas nas imediações do estádio. Nos outros jogos que fiz em Miami Gardens, fui orientado a entrar pelos portões 4 ou 6 (cada dia era um). Pois antes de Real Madrid x Juventus, a avenida onde fica os dois portões estava totalmente bloqueada. Um policial me orientou desta vez a entrar pelo portão 11.