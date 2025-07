Mulher de Lucas Moura desabafa após críticas ao jogador: 'Não sabia que sentir dor era escolha'

Larissa Saad, mulher de Lucas Moura, saiu em defesa do jogador do São Paulo. O atleta, lesionado, tem desfalcado a equipe tricolor desde o mês de maio. Ele foi ausência na partida do último final de semana, quando o São Paulo perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. E também contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.