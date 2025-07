Mourinho diz que Mundial de Clubes parecia torneio pré-temporada: 'Só importa para o Chelsea'

O técnico português José Mourinho, atualmente no comando do Fenerbahçe, fez críticas ao Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos. O experiente treinador minimizou o título conquistado pelo Chelsea e comparou a competição organizada pela Fifa com amistosos de pré-temporada.

"O Mundial de Clubes me lembrou os jogos que costumávamos disputar nos Estados Unidos com o Real Madrid ou a Inter (de Milão). Parece mais uma turnê de verão do que uma competição de elite. Este título só importa para o Chelsea, que vai vender muitas camisas com esse troféu na manga", disparou José Mourinho, em entrevista ao Canal 11, de Portugal.

O comandante do Fenerbahçe fez elogios ao Paris Saint-Germain, mesmo após o revés na finalíssima do Mundial. Mourinho valorizou a conquista da Champions League por parte da equipe francesa.

"O grande vencedor do ano é o PSG, não pelo campeonato nacional, que eles costumam vencer, mas pela forma como conquistaram a Liga dos Campeões. Eles perderam o Mbappé e ainda assim conseguiram levantar o troféu mais difícil do futebol europeu. É isso que realmente importa", complementou.