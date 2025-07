Monsalve vai passar por cirurgia após sofrer luxação no ombro e desfalca o Grêmio

O meio-campista Monsalve vai desfalcar o Grêmio nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e também no jogo de amanhã, contra o Alianza Lima, pela Copa Sul-Americana. O jogador sofreu uma luxação no ombro na partida de ida contra os peruanos e será submetido à cirurgia nesta quarta-feira.

Por causa do problema, o atleta colombiano já foi desfalque no compromisso deste sábado, contra o Vasco, em São Januário, quando a equipe do Sul ficou somente no empate de 1 a 1, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.