Modric se despede do Real Madrid após 597 jogos e 28 títulos: 'Jornada longa e inesquecível'

O 10 de julho de 2025 ficará marcado para sempre na história do croata Luka Modric. Nesta quinta-feira, o meia que conquistou 28 taças no Real Madrid deu emotiva entrevista de despedida. Após 13 anos na Espanha, o agradecido jogador de 39 anos vai defender o italiano Milan.

Maior campeão com a camisa merengue, o experiente jogador estava fora dos planos do técnico recém-contratado Xabi Alonso. A proposta para ser o líder em campo do time de Massimiliano Allegri na Itália o deixou feliz e adiou a pensada aposentadoria do futebol. Modric saiu com sentimento de gratidão e orgulho e idolatrado pelos merengues.

"No Real Madrid, cresci como jogador e como pessoa. O Real Madrid me deu tudo no futebol e serei grato por isso para o resto da vida, sempre sendo um torcedor do clube", afirmou, emocionado, em entrevista à Real Madrid TV. "Foi uma jornada longa, mas inesquecível."

Modric sai após 597 partidas disputadas e 28 títulos conquistados. "Cresci muito como jogador e como pessoa. Tenho outra casa longe de casa, porque Madri e a Espanha são como meu segundo lar. Estou muito feliz e tenho certeza de que, com o tempo, terei ainda mais consciência do que conquistei, porque vou precisar de um tempo para processar todas as emoções e tudo o que conquistei aqui", disse.

A foto envolto das taças erguidas na equipe será eternizada. E os números com a pesada camisa merengue serão levados para sempre no brilhante currículo, do qual faz questão de exaltar.

"Ouvir minhas estatísticas me deixa feliz e orgulhoso do que conquistei aqui. Ser o jogador que mais conquistou títulos no maior clube da história do futebol é algo impressionante", frisou, "Mas não é só isso. Tem outras coisas, como o carinho das pessoas, dos torcedores. Eu sempre lembro disso porque é algo que ninguém pode tirar de você", seguiu. "Você não engana as pessoas, e elas não vão te amar só porque você joga no Real Madrid, mas o carinho que os torcedores me deram foi impressionante. Melhor do que eu jamais poderia esperar."