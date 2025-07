Modric diz que escolheu o Milan para 'seguir no futebol competitivo'

O "interminável" Luka Modric, que acaba de chegar ao Milan aos 39 anos, depois de 13 temporadas no Real Madrid, explicou nesta quarta-feira (16) que tomou a decisão de assinar com o clube italiano porque queria "seguir no futebol competitivo".

"Estou feliz de estar aqui, ansioso para começar uma nova aventura. Queria ficar na Europa, seguir jogando um futebol competitivo. Tinha outras propostas, mas quando o Milan se manifestou, para mim já estava claro desde o primeiro momento", declarou Modric à TV oficial do 'rossonero'.

"O Milan é um dos maiores clubes da Europa. O Milan não pode se contentar com pouco, precisa ter o topo como objetivo: conquistar títulos, rivalizar com as melhores equipes do mundo. Por isso estou aqui", acrescentou o croata.

Modric assinou contrato até junho de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

O clube lombardo foi apenas o oitavo colocado na última edição da Serie A e não vai disputar as copas europeias na próxima temporada.

"Nunca estou satisfeito, sempre quero mais. Quando você tem essa sensação [de vencer], você quer mais. Continuo com fome, ainda estou motivado", disse ele", afirmou o croata.

Bola de Ouro em 2018, Modric conquistou 28 títulos com a camisa do Real Madrid, entre os quais seis Ligas dos Campeões, e é o jogador mais vitorioso da história do clube espanhol.