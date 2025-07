Modric diz que escolha pelo Milan foi para se manter na elite do futebol: 'Fome de vencer'

Em meio a um trabalho de reconstrução no Milan, o croata Luka Modric inicia uma nova etapa da sua trajetória com um discurso ambicioso ao trocar a Espanha pela Itália. Fora dos planos do Real Madrid, o jogador de 39 anos disse nesta quarta-feira que escolheu o clube rubro-negro justamente para dar prosseguimento à carreira vitoriosa que construiu.

"Você não pode se contentar com mediocridade e o Milan é um dos maiores clubes da Europa. Eu quero trazer essa minha fome por troféus, ajudar meus colegas de todas as formas, trabalhar duro e conquistar o meu espaço na equipe", afirmou o meio-campista em entrevista concedida à TV oficial da agremiação italiana.

Após passar treze temporadas defendendo a camisa do Real Madrid, o astro croata encerrou o seu ciclo na equipe merengue com a eliminação do gigante espanhol nas semifinais do Mundial de Clubes, quando o Paris Saint-Germain venceu o confronto por 4 a 0.