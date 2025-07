Mikaela Oliveira é bronze no taekwondo da Universíade, e Brasil chega a cinco medalhas

Mikaela no pódio dos 73 kg.

O Brasil conquistou sua quinta medalha nos Jogos Mundiais Universitários . Nesta terça (22), em Essen, na Alemanha, Mikaela Oliveira ficou com o bronze na categoria até 73 kg do taekwondo .

A atleta capixaba precisou de duas vitórias para garantir um lugar no pódio. Ela estreou nas oitavas de final, vencendo a espanhola Julia Fernández por 2 rounds a 1 (5/6, 7/2 e 7/0).

Sua segunda adversária foi a alemã Emily Hörmann, superada por 2 a o (12/0 e 21/9). Com o resultado, a capixaba que compete pela Uni Sant'Anna (SP) garantiu o bronze, já que os perdedores de semifinais dividem o terceiro lugar.

Em busca de vaga na final, Mikaela perdeu para a belga Sarah Chaari por 2 rounds a 0 (7/2 e 7/6) e encerrou em terceiro, dividindo o pódio com a sul-coreana Seung-ju Oh.

Guilherme Morais para nas quartas de final

O paulista venceu Ammar Hamdan Al Habi, de Omã, na estreia, após interrupção do árbitro, e depois venceu o mongol Chinzorig Dashdavaa por 2 rounds a 0 (12/0 e 19/6).

Os Jogos Mundiais Universitários

Brasil ja soma quatro medalhas no taekwondo.

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU) , a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.