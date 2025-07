México vai enfrentar Colômbia em jogo preparatório para Copa do Mundo de 2026

Dias após conquistar a Copa Ouro, a seleção mexicana anunciou nesta terça-feira (8) que vai enfrentar a Colômbia em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no dia 11 de outubro, nos Estados Unidos.

"A seleção mexicana, bicampeã da Copa Ouro, enfrentará uma das seleções mais populares da América do Sul, a Colômbia", anunciou a Federação Mexicana de Futebol (FMF) em um comunicado.

A partida entre 'Aztecas' e 'Cafeteros' será disputada no Estádio AT&T, em Arlington, Texas, que será uma das sedes da Copa do Mundo do próximo ano.