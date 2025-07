Messi 'esquece' Mundial e marca golaço na volta do Inter Miami à liga americana

A dura derrota por 4 a 0 para o PSG, há uma semana, e o "gosto amargo" do empate cedido ao Palmeiras, nas palavras de Lionel Messi, ambos pelo Mundial de Clubes, ficaram definitivamente para trás. O craque argentino marcou dois golaços, na noite de sábado, e comandou a goleada do Inter Miami no retorno do clube à MLS, a liga americana.