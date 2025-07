Messi e Jordi Alba estão fora do All-Star Game da MLS

O craque argentino Lionel Messi e o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, do Inter Miami, não apareceram na lista atualizada de convocados para o All-Star Game da MLS e estão fora da partida, que será disputada nesta quarta-feira (23), em Austin, no Texas.

Nem a liga americana de futebol nem o Inter se pronunciaram até o momento sobre as ausências dos dois jogadores, mas uma fonte disse à AFP que houve uma conversa entre as partes e foi decidido que Messi e Alba não viajarão para o evento.

De acordo com o regulamento da competição, os jogadores que não atenderem à convocação do All-Star Game podem ser punidos com um jogo de suspensão se não apresentarem uma justificativa válida.

O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, disse na semana passada que gostaria que seus jogadores tivessem um período de descanso depois de uma sequência de vários jogos, incluindo os da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Alba, por sua vez, foi substituído nos minutos finais do duelo contra o New York Red Bulls, no último sábado, com dores musculares.