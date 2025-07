Messi alcança 8 gols em 5 jogos após o Mundial de Clubes e bate recorde de Cristiano Ronaldo

A disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ganhou mais um capítulo. Os dois gols anotados pelo craque argentino na vitória por 5 a 1 do Inter Miami sobre o New York Red Bulls, na noite de sábado, pela liga americana (MLS), em Nova Jersey, ajudou o atacante de 38 anos a ultrapassar uma antiga marca do rival português.

Messi agora soma 764 gols com a bola rolando contra 763 do atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo ainda leva vantagem na artilharia, com um total de 938 tentos - 175 em cobranças de pênalti - contra 874 do argentino (que marcou 110 de pênalti), embora tenha disputado 167 partidas a mais (1281 a 1114).

Enquanto o português de 40 anos aproveita as férias desde que ajudou Portugal a conquistar a Liga das Nações sobre a Espanha, em 8 de junho, anotando um gol na decisão, Messi atravessa excelente fase e balança as redes jogo após jogo. Ele anotou dois gols em seis das últimas sete partidas do conjunto da Flórida - havia quebrado seu próprio recorde na MLS com os gols diante de Nashville, Montreal (duas vezes), Columbus Crew e New England Revolution.

Após ter a sequência artilheira interrompida no meio da semana, na derrota por 3 a 0 para o Cincinnati, neste sábado, além de balançar a rede duas vezes, o argentino contribuiu com duas assistências na goleada da equipe da Flórida sobre o conjunto de Nova York. Desde a derrota para o PSG no Mundial de Clubes, foram oito gols marcados pelo camisa 10 em cinco jogos, uma média de 1,6 gol por partida.