Memphis Depay reaparece, tem reunião com diretoria e se manifesta sobre futuro no Corinthians

Um dia após faltar ao treino do Corinthians, Memphis Depay compareceu às atividades no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira, 10. Ele teve uma reunião com o presidente Osmar Stabile, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior, na qual explicou o motivo da ausência e afirmou que deseja continuar no clube. Ele participou normalmente dos trabalhos após a conversa.

"Durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido", divulgou o Corinthians em nota à imprensa.

A ausência de Memphis no treino de quarta-feira acontece dias após o atacante notificar o clube cobrando R$ 6 milhões em valores atrasados, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. À época, o jogador citou a possibilidade de "não cumprir com obrigações" caso a situação não fosse resolvida. A diretoria buscou solucionar o problema e pagou parte do valor devido. Assim, ele se apresentou normalmente na reapresentação do elenco.

Memphis tem contrato com o Corinthians até 31 de julho de 2026. O jogador recebe pouco mais de R$ 3 milhões por mês, quantia que pode aumentar em caso do atingimento de metas que garantem pagamentos bônus ao atleta. À época do anúncio da contratação, o Estadão apurou que parte do salário será bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians.

Na segunda-feira, o Corinthians atrasou o pagamento de toda a folha CLT, incluindo os jogadores do elenco profissional. O clube solucionou o problema rapidamente, com atletas e funcionários recebendo o salário no dia seguinte.

Atravessando grave crise financeira, a gestão interina do Corinthians, encabeçada pelo presidente Osmar Stabile, tem se desdobrado para manter ao menos os salários dos jogadores em dia.

Embora tenha conseguido pagar os salários, o clube ainda tem débitos com elenco de luvas, direito de imagem e premiações do Brasileirão 2024 e o título do Paulistão. Apesar da receita superior a R$ 1 bilhão no último ano, o Corinthians tem problemas com fluxo de caixa, o que dificulta honrar compromissos a curto prazo.

A diretoria interina do Corinthians assumiu após o afastamento do presidente Augusto Melo, alvo de processo de impeachment por irregularidades no contrato com a Vai de Bet, antiga patrocinadora do clube. Os associados vão se reunir para referendar ou não a destituição do mandatário em 9 de agosto.