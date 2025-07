Medvedev, Moutet e Nakashima avançam às quartas do ATP 500 de Washington

O russo Daniil Medvedev , o francês Corentin Moutet e o estadunidense Brandon Nakashima são os primeiros classificados para as quartas de final do ATP 500 de Washington , disputado em quadra dura.

Medvedev, cabeça de chave número 8 e 14º no ranking da ATP, derrotou nas oitavas o chinês Wu Yibing, com parciais de 6/3, 6/2.

O russo de 29 anos, ex-número 1 do mundo, segue em busca de seu primeiro título desde que foi campeão do Masters 1000 de Roma em 2023 .

Eliminado no qualifying, mas incluído na chave principal no lugar do dinamarquês Holger Rune, que desistiu do torneio, Moutet venceu Evans em uma hora e 40 minutos.