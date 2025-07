Médico do Fla aponta lesão crônica e De La Cruz reage: 'Nunca deixe que te digam que não pode'

Nicolás De La Cruz se pronunciou publicamente nesta terça-feira após a repercussão de mensagens atribuídas a José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, que indicavam uma suposta lesão crônica no joelho do meia uruguaio. A declaração, feita em um grupo de WhatsApp com dirigentes e ex-dirigentes rubro-negros, foi rapidamente compartilhada nas redes sociais e gerou reação do estafe do jogador.

Sem citar diretamente o episódio, De La Cruz usou as redes sociais para publicar uma frase sugestiva: "Nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo." A postagem foi interpretada como resposta às críticas sobre sua condição física e recebeu apoio de companheiros de elenco. Arrascaeta, também uruguaio e companheiro de De La Cruz no clube e na seleção, replicou o conteúdo com a mensagem: "Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim."

Diante da repercussão, o Flamengo emitiu uma nota oficial afirmando que não comentaria declarações retiradas de "conversas privadas e pessoais", e criticou a forma como o conteúdo foi divulgado. "O Flamengo não comentará declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto e, em alguns casos, obtidas por meio de condutas criminosas - sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos neste segundo semestre, mantendo o compromisso com um ambiente profissional e responsável", informou o comunicado.

Os representantes de De La Cruz também se manifestaram com firmeza e classificaram a postura do médico como "inadequada e antiética". Em nota divulgada pelo ge, afirmaram que irão procurar o clube para esclarecer se o posicionamento reflete uma opinião pessoal de Runco ou se tem respaldo institucional. "Em seguida, avaliaremos as medidas cabíveis", completaram.

O estafe do jogador também apresentou números para rebater qualquer ideia de limitação física. Segundo os representantes, De La Cruz disputou 49 partidas na temporada passada, entre Flamengo e seleção uruguaia, o que equivale a uma média compatível com a dos principais nomes do elenco. "Se vamos falar de capacidade para atuar em futebol competitivo, vamos trazer à luz esses dados. Não são opiniões, são fatos. E contra fatos, não há argumentos", afirmaram.