Mbappé treina forte e pode reforçar Real Madrid contra o Dortmund nas quartas do Mundial

Mbappé tem tudo para ser o grande reforço do Real Madrid nas quartas de final do Mundial de Clubes, sábado, diante do Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em New Jersey (17 horas de Brasília). O atacante, recuperado de uma gastroenterite que o tirou dos jogos da fase de grupos e o limitou aos últimos minutos contra a Juventus, nas oitavas, trabalhou forte nesta quinta-feira, mostrando-se pronto para começar uma partida nos Estados Unidos.