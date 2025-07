Mbappé desiste de processo na Justiça contra o PSG e busca reconciliação

Um dia antes de reencontrar o time que defendeu por sete anos, Kylian Mbappé desistiu do processo judicial que iniciou contra o Paris Saint-Germain por assédio moral. A informação foi revelada por uma fonte ligada ao jogador francês em contato com a agência de notícias Associated Press.

A decisão vem a público na véspera da partida entre o Real Madrid, atual time do atacante, e o PSG, sua ex-equipe, pela semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O Ministério Público de Paris havia informado no mês passado que Mbappé denunciara o clube em um processo judicial e abriu uma investigação. Uma pessoa próxima ao jogador da seleção francesa disse na terça-feira que a decisão de Mbappé de encerrar o processo judicial estava ligada ao desejo de reconciliação com seu antigo clube.

O atacante está em litígio com seu antigo clube desde sua saída, no meio do ano passado. O atleta argumenta que o PSG lhe deve 55 milhões de euros (cerca de R$ 351 milhões) em salários não pagos. A fonte da AP afirmou que o fim do processo criminal não afeta o processo em andamento.

Quando acusou o Paris Saint-Germain de assédio moral no mês passado, Mbappé denunciou o clube por suposto caso de "lofting". A palavra é usada na França para descrever uma prática que envolve isolar um jogador do elenco principal por motivos esportivos, administrativos ou disciplinares.

Mbappé estava insatisfeito com a forma como foi tratado pelo clube quando foi afastado antes da temporada 2023-24, após sua decisão de não renovar seu contrato com o clube. Mas, de acordo com sua comitiva, as relações entre Mbappé e o presidente do PSG, Nasser Nasser Al-Khelaïfi, vêm melhorando há várias semanas.