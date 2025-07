Mauricio afirma que melhorou taticamente no Palmeiras em relação ao Inter: "Filosofia diferente"

Mauricio falou com a imprensa nesta quinta-feira (3). Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Protagonista no setor ofensivo do Palmeiras, o meia Mauricio acredita que evoluiu do ponto de vista tático em relação aos tempos de Inter.

Em entrevista nesta quinta-feira (3), véspera da partida contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o jogador disse que melhorou em diversos aspectos do jogo desde que passou a ser comandado pelo técnico Abel Ferreira, no meio do ano passado.

— O Abel é um "mister" que nos ajuda muito taticamente. É claro também que a filosofia de trabalho é um pouco diferente do que eu estava acostumado a jogar lá no Inter, então acho que isso acaba influenciando bastante. E ele me melhorou muito nesse aspecto de fechar espaço, de acompanhar a marcação e de estar sempre mais ligado para a pressão — disse, respondendo a uma pergunta de Zero Hora.

Mauricio, que foi negociado pelo Inter com o Palmeiras em junho de 2024, ressaltou a importância de Abel Ferreira para que ele evolua nas questões táticas.

— É claro que eu tenho uma qualidade técnica que eu gosto bastante e sou muito feliz por ter esse dom. E às vezes a gente precisa melhorar as coisas em que a gente não é tão bom. Ele (Abel) sempre me dá dica, puxa um pouco a minha orelha em relação a isso. Então acho que isso é normal. Eu sou um jogador que tem pouca idade ainda. Tenho apenas 24 anos. Acho que isso é muito importante para o meu crescimento — completou, em entrevista concedida no Lincoln Field, palco do jogo desta sexta-feira (4).

Confronto contra o Chelsea

Por fim, Mauricio, fez uma avaliação sobre o Chelsea, adversário nas quartas.

— É uma equipe que fica muito bem posicionada. Tem uma transição ofensiva muito rápida com os jogadores de lado, principalmente o Pedro Neto, que está fazendo um grande campeonato. Então acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. São jogadores que têm extrema qualidade e ganharam a Conference League há pouco tempo. Então, é uma grande equipe — finalizou.

Palmeiras e Chelsea enfrentam-se nesta sexta, às 22h (horário de Brasília), no estádio Lincoln Field, na Filadélfia, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

