Marquinhos explica domínio do Chelsea na final: 'Fomos surpreendidos taticamente'

Único atleta do Paris Saint-Germain a falar com os jornalistas na zona mista, Marquinhos explicou a superioridade do campeão Chelsea, que fez 3 a 0 com inteligência e escolhas táticas que o time francês teve dificuldades para compreender, como reconheceu o zagueiro brasileiro. O time inglês construiu a vitória com dois belos gols de Cole Palmer, o melhor em campo, e um de João Pedro.