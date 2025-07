Marin dividiu sua trajetória entre política e futebol e foi poderoso nos dois campos

José Maria Marin, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), morreu aos 93 anos na madrugada deste domingo, em São Paulo. A CBF lamentou a morte do ex-dirigente, que nos últimos anos viveu de forma reservada, mas deixou uma marca profunda tanto na política paulista quanto no futebol nacional, ocupando cargos importantes e se envolvendo em polêmicas que acompanharam sua trajetória.

Marin iniciou sua carreira política na década de 1960, eleito vereador pelo Partido de Representação Popular (PRP). Durante o regime militar, filiou-se à Arena, partido alinhado ao governo da época, e alcançou a presidência da Câmara Municipal de São Paulo em 1969. Nos anos 1970, foi deputado estadual e, em 1978, vice-governador do estado, assumindo o cargo de governador por cerca de dez meses entre 1982 e 1983.

Sua gestão foi marcada por controvérsias, incluindo reprovação das contas públicas e suspeitas envolvendo empréstimos da Caixa Econômica Estadual. Além disso, sua proximidade política com Paulo Maluf gerou críticas, e ele chegou a ser apelidado de "irmão siamês" do então governador.

Paralelamente à carreira política, Marin manteve uma forte ligação com o esporte, herdada do pai, Joaquín Marin y Umañes, conhecido boxeador apelidado de Jack, o Terrible. Marin também foi atleta amador, tendo atuado como ponta-direita nos aspirantes do São Paulo FC e em clubes menores como São Bento de Marília e Jabaquara.