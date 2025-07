Maria Clara Pacheco é ouro e Matheus Gilliard é bronze no taekwondo da Universíade

O Brasil conquistou mais duas medalhas nos Jogos Mundiais Universitários . Neste sábado (19), em Essen, na Alemanha, Maria Clara Pacheco foi ouro nos 57 kg feminino do taekwondo e Matheus Gilliard ficou com o bronze, nos 54 kg.

Com o bronze já assegurado, já que as semifinalistas garantem a terceira posição ao menos , a brasileira venceu a uzbeque Madina Mirabzalova por 2 a 1 e foi à decisão para enfrentar a tunisiana Chaima Toumi por 2 a 0, parciais de 3 a 2 e 5 a 3.

Matheus Gilliard fica com o bronze

Júlia Nazário para nas quartas de final

Quadro de medalhas

Maria CLara Pacheco no alto do pódio.

As duas medalhas do taekwondo somadas ao bronze do revezamento masculino 4x100 metros nado livre da natação colocam o Brasil em 12º lugar no quadro geral, que é liderado pelos Estados Unidos, que somam 26 pódios (nove ouros, seis pratas e 11 bronzes).