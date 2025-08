Maria Almeida, Wallace Gabriel, Nicolas Falcão e Yndiara Asp lideram semifinais do STU National de Curitiba

As semifinais da terceira etapa do STU National 2025 , em Curitiba (PR), foram realizadas neste sábado (26) e Maria Almeida e Wallace Gabriel foram os destaques das semifinais do street .

— É inacreditável como essa pista de Curitiba é boa. Ela tem três níveis, com uma variação muito boa de obstáculos. Posso dizer que é a melhor pista que já andei. E consegui acertar minha linha e minhas manobras logo na primeira volta. Estou feliz e, apesar de uma queda e o susto no fim , espero repetir tudo isso na final de amanhã (domingo) — disse a atleta de 18 anos.

Wallace Gabriel é 100% no street masculino

Nas semifinais do street masculino, Wallace Gabriel foi o único dos 12 semifinalistas a cravar suas três voltas e Bomb Tricks . E todas as notas foram acima dos 80 pontos, chegando a 87,98 na última.

— No primeiro dia aqui, não sabia nem o que iria fazer. No segundo dia, consegui achar algumas coisas. Daí, quando começou o evento, falei que tinha me encontrado. Fui pra cima das manobras e consegui acertar tudo. E ontem e hoje tive a maior nota do evento. Zerei a pista hoje, mas não mostrei todas as minhas manobras ainda. Amanhã (domingo) tem muito para acontecer. E creio eu que vai acontecer — comentou o skatista de 22 anos.