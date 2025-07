Maresca prevê dificuldades contra o Fluminense e se empolga com Estêvão: 'É fantástico'

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, comemorou o desempenho de sua equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na sexta-feira, na Filadélfia, em duelo das quartas de final do Mundial de Clubes. Mais que isso, o comandante italiano se impressionou com a atuação de Estêvão, que reforçará a equipe inglesa depois das férias, e já pensa nos benefícios que terá com a chegada do jovem de 18 anos.

"Deu para ver que ele é um grande talento", disse Maresca em entrevista coletiva após a partida. "É um jogador fantástico. Falei com ele depois do jogo, foi uma noite perfeita porque nós vencemos e ele marcou. Foi uma noite perfeita", disse o técnico, lembrando o belo gol anotado pelo palmeirense no segundo tempo - também foi eleito o melhor em campo.

Maresca, porém, freou a expectativa da torcida do conjunto azul em ver o jovem em campo rapidamente, já que prevê um tempo de adaptação antes de colocá-lo em campo ao lado de nomes como Cole Palmer, Cucurella e Pedro Neto.

"A única coisa agora é que, quando o jogador vem da América do Sul ou de outra parte do mundo para a Europa, precisa se adaptar. Vamos ajudá-lo a se adaptar e, antes de tudo, a gostar do futebol. Não temos dúvidas, já que ele é tão bom, de que será um jogador importante para o Chelsea", acrescentou.

O treinador do Chelsea elogiou o futebol dos times brasileiros no Mundial e mostrou que está atento ao Fluminense, adversário da semifinal, exaltando o trabalho realizado por Renato Gaúcho à frente da equipe tricolor.

"Hoje estava focado no Palmeiras, que mostrou o quão bom é o futebol brasileiro. A partir de amanhã, vou começar a focar no Fluminense. Assisti a alguns jogos e vi que são muito bem organizados. Eles têm alguns jogadores muito bons e o técnico está fazendo um trabalho incrível", comentou Maresca. "Eles estão começando a temporada, a gente está terminando. Então o nível de energia é diferente e temos de lidar com isso."

Por fim, o técnico também comentou sobre a presença de Pedro Neto na partida com o Palmeiras. Amigo próximo de Diogo Jota, morto em acidente de carro na quinta-feira, o jogador foi liberado, mas optou por continuar com os companheiros, prestou homenagens a Jota e André Silva antes de a bola rolar e foi um dos destaques do Chelsea.