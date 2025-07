Maresca elogia futebol brasileiro e vê jogo duro com Fluminense: 'Muita qualidade'

Às vésperas do duelo entre Fluminense e Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes, o técnico Enzo Maresca adotou um discurso de respeito ao adversário brasileiro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Nova Jersey, o italiano falou sobre a força do time comandado por Renato Gaúcho, destacou a experiência de jogadores como Thiago Silva e elogiou o futebol apresentado pelos clubes brasileiros no torneio até aqui.

"Respeitamos o Thiago SIlva, mas estamos preparados para fazer um bom jogo contra o Fluminense. Muitos bons jogadores, muita experiência e qualidade. Precisamos estar atentos e cuidadosos com muitas coisas", afirmou o treinador do Chelsea, ao projetar o confronto desta terça-feira, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.

Maresca também comentou sobre o estilo do técnico Renato Gaúcho, a quem definiu como "experiente". "Assisti a alguns jogos quando ele estava no Grêmio. É claro o estilo dele. Todos os jogos nesta fase do torneio são difíceis. Os dois primeiros times brasileiros que enfrentamos foram muito bons, com muita energia. Acreditamos que amanhã será da mesma forma."

O duelo terá um sabor especial para João Pedro, centroavante revelado nas categorias de base do Fluminense. Com a suspensão de Liam Delap, o brasileiro é o mais cotado para iniciar como titular na semifinal. "Temos João, ele está pronto. Temos também o Nico. João pode jogar em várias posições do ataque: pelos lados, como camisa 10 e como 9. Nico vejo mais como um 9 fixo", explicou Maresca.

Questionado sobre o momento de Noni Madueke, que entrou bem contra o Palmeiras, o técnico minimizou a pressão externa e defendeu o atacante. "Pessoalmente, acho que o barulho era o mesmo antes do jogo contra o Palmeiras. Noni foi muito bem nos 30 minutos que jogou. Espero que consiga lidar com essa pressão. Não é fácil, mas ele tem condições."

Além de Liam Delap, o treinador não poderá contar com o zagueiro Lewis Cowill, suspenso, e com o volante Roméo Lavia, que já foi desfalque diante do Palmeiras. Por outro lado, Moisés Caicedo volta a ficar à disposição e retoma sua posição ao lado de Enzo Fernández.

Um provável Chelsea para o duelo tem: Robert Sánchez; Malo Gusto (Reece James), Chalobah, Badiashile e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Madueke; João Pedro.