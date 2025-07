Marcos reage a críticas a Weverton e brinca: 'Iriam querer me bater com as minhas presepadas'

Marcos, ídolo e ex-goleiro do Palmeiras, usou as redes sociais para comentar as críticas dirigidas a Weverton após a vitória sobre o Atlético-MG, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o triunfo, o goleiro palmeirense sofreu dois gols de falta marcados por Hulk, o que gerou cobranças de parte da torcida.

Diante dos questionamentos dos torcedores, Marcos demonstrou alívio por já estar aposentado e afirmou que, se ainda estivesse em campo, suas próprias falhas certamente não seriam perdoadas.

"Vi muitos cornetando o Weverton nos gols de ontem. Na moral, amigos, ainda bem que não jogo mais. Vocês iam querer me bater hoje em dia com as minhas 'presepadas'", escreveu Marcos em tom bem-humorado.

Apesar dos gols sofridos, Weverton protagonizou um lance decisivo nos acréscimos. Em mais uma cobrança perigosa de Hulk, o goleiro se esticou no canto direito e evitou que o camisa 7 do Atlético-MG marcasse o terceiro e deixasse tudo igual no placar.

A publicação de Marcos gerou debate entre os torcedores. Muitos saíram em defesa do goleiro do Palmeiras e destacaram o mérito do atacante rival.

"Galera acha mais fácil criticar do que reconhecer o mérito do Hulk", escreveu um usuário. "Quantas pessoas aqui seriam capazes de pegar os chutes do Hulk? Vou além: quantos goleiros vocês conhecem para realizar tal proeza?", disse outro. "Sou flamenguista, mas Weverton é o melhor goleiro do Brasileirão", comentou um terceiro.

Outros, porém, aproveitaram para comparar a atuação de Weverton com a de Marcos em seu tempo debaixo das traves.

"Marcão, você fazia milagre. O Weverton, além de não fazer milagre, ultimamente quase mata a gente do coração", opinou um internauta. "A diferença é que você assumia as presepadas", disse mais um perfil.