Marcelo Demoliner garante vaga nas oitavas de final de duplas em Wimbledon

O gaúcho Marcelo Demoliner e o argentino Guido Andreozzi estão classificados para as oitavas de final de duplas do torneio de Wimbledon.

Nesta sexta-feira (4), eles venceram a parceria do carioca Fernando Romboli e do australiano John-Patrick Smith por 2 sets a 1 , parciais de 6/3 e 6/4, em 1h13min de partida.

Os próximos adversários do tenista nascido em Caxias do Sul e do argentino serão os vencedores do confronto entre os cabeças de chave número 5, os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool e a parceria do alemão Hendrik Jebens e o francês Albano Olivetti.