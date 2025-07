Maratonista mais velho do mundo morre aos 114 anos em acidente de trânsito

O indiano Fauja Singh, considerado o corredor mais velho do mundo, morreu aos 114 anos em um acidente de trânsito, informou seu biógrafo, Khushwant Singh, em sua conta no X nesta terça-feira (15).

Fauja Singh nunca conseguiu apresentar uma certidão de nascimento, mas sua família afirma que ele nasceu em 1º de abril de 1911, quando a Índia ainda fazia parte do Império Britânico. Por isso, o Guinness Book of World Records não pôde lhe conceder o título oficial de maratonista mais velho do mundo.

Ele dizia que extraía sua energia e vitalidade de caminhadas diárias no interior da Índia e do consumo regular de "laddu", um petisco local, e queijo fresco caseiro.

"Ele era um atleta excepcional, com uma determinação incrível. Estou triste com sua morte. Meus pensamentos estão com sua família e seus inúmeros fãs ao redor do mundo".