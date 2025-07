Máquina de gols: PSG pode terminar temporada como um dos melhores ataques da história

PSG marcou 168 vezes na temporada, em 64 jogos disputados. ANGELA WEISS / AFP

No início da temporada 2024/2025, o PSG era tratado com incerteza. Mbappé deixou o clube rumo ao Real Madrid, jovens jogadores formavam a espinha dorsal do time e os primeiros jogos não convenciam.

Ao final dessa mesma temporada com início nebuloso, o PSG é campeão do Campeonato Francês, da Copa Nacional e Champions League. Ademais, o clube está a uma vitória de se tornar campeão do Mundial de Clubes. No domingo (13), às 16h, o PSG enfrenta o Chelsea, no MetLife Stadium.

Números expressivos

Todas essas conquistas só foram possíveis por conta de um time ofensivo e que aprendeu a ser fatal na hora de finalizar. Em 64 jogos disputados até o momento, o PSG marcou 168 gols, com uma média de 2,6 por partida.

Ousmane Dmebélé liderou a artilharia parisiense, com 35 marcados. Bradley Barcola contribuiu com 21, enquanto o jovem Desiré Doué fez 16, sendo dois na final da Champions League contra a Inter de Milão. Foram 18 jogadores responsáveis por balançar as redes na temporada.

Goleadas

Algo que chamou a atenção, principalmente a partir da segunda metade da temporada, foi a facilidade do PSG para construir placares elásticos. Foram oito goleadas com quatro ou mais gols de diferença.

A mais marcante foi o 5 a 0 sobre a Inter de Milão, na decisão da Champions League. A mais recente e que também se tornou importante foi o 4 a 0 contra o Real Madrid, pela semifinal do Mundial de Clubes.

Possibilidade de entrar para a história

Restando mais uma partida na temporada, o PSG tem a possibilidade de ingressar na lista dos três melhores ataques da história do futebol. O Barcelona de 2011/2012 lidera o ranking, com 62 jogos e 182 gols marcados (média de 2,9 por partida).

Esse time teve Lionel Messi como destaque. O argentino marcou 73 gols naquela temporada, sendo que o segundo artilheiro do clube foi Cesc Fàbregas, com 15.

Na segunda posição da lista está o Real Madrid, que também em 2011/2012 foi responsável por 174 gols em 58 partidas (média de 3 por jogo). Cristiano Ronaldo, com 60, e Karim Benzema, com 32, foram os principais marcadores.

Fechando o top 3, e sendo a equipe com mais chances de ser ultrapassada pelo PSG, está o Manchester City de 2018/2019. O time treinado por Pep Guardiola fez 169 gols em 61 jogos (média de 2,7 por partida).

Os artilheiros foram mais diversos, tendo Sergio Agüero (32), Raheem Sterling (25) e Gabriel Jesus (21) como principais goleadores da temporada.

Portanto, o PSG precisa de mais um gol para igualar a marca do clube inglês, porém, ficaria atrás pela quantidade de jogos disputados, chegando em 65.

Barcelona 2011/2012: 182 gols em 62 jogos - 2,9 gols por partida Real Madrid 2011/2012: 174 gols em 58 jogos - 3 gols por partida Manchester City 2018/2019: 169 gols em 61 jogos - 2,7 gols por partida PSG 2024/2025: 168 gols em 64 jogos - 2,6 gols por partida