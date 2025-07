Mano a mano: quem leva a melhor entre Palmeiras e Chelsea?

Estêvão e Cole Palmer são duas referências técnicas dos times. Montagem fotos Franck Fife e Paul Ellis / AFP

Palmeiras e Chelsea se enfrentam às 22h de sexta-feira (4), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Os brasileiros fizeram um duelo doméstico e ganharam do Botafogo na prorrogação por 1 a 0, enquanto os ingleses também penaram para vencer o Benfica, igualmente no tempo extra, por 4 a 1 (foi 1 a 1 no tempo normal), em um confronto que durou mais de quatro horas por conta de uma paralisação por questões climáticas.

O Palmeiras não terá Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos. O Chelsea perdeu Moises Caicedo, também pelo acúmulo de amarelos.

Quem leva a melhor no mano a mano de Palmeiras 🟢x 🔵Chelsea

Confira a opinião dos comunicadores de Zero Hora e da Rádio Gaúcha Cristiano Munari, Marcos Bertoncello e Gustavo Manhago.

Weverton ou Sánchez?

Munari — Weverton

Bertoncello — Weverton

Manhago — Weverton

Manhago: o brasileiro é goleiro de Seleção. Ainda que reserva. Mas é peça fundamental no atual Palmeiras.

🟢Resultado: Weverton 3x0 Sánchez

Giay ou Malo Gusto?

Munari — Malo Gusto

Bertoncello — Malo Gusto

Manhago — Malo Gusto

Manhago: Giay tem sido um ponto negativo na curva do Palmeiras. Tenso, instável, é um risco para o time brasileiro. Vou de Gusto.

🔵Resultado: Malo Gusto 3x0 Giay

Bruno Fuchs ou Chalobah?

Bertoncello — Chalobah

Manhago — Chalobah

Munari — Chalobah

Munari: Chalobah é um dos defensores mais promissores do futebol inglês enquanto Bruno Fuchs não é nem titular do Palmeiras. Se estivesse no elenco do clube brasileiro, Chalobah seria titular ao lado de Gustavo Gómez.

🔵Resultado: Chalobah 3x0 Bruno Fuchs

Micael ou Colwil?

Munari — Colwil

Bertoncello — Colwil

Manhago — Colwil

🔵Resultado: Colwil 3x0 Micael

Vanderlan ou Cucurella?

Munari — Cucurella

Bertoncello — Cucurella

Manhago — Cucurella

Manhago: não que o Cucurella seja incontestável. Aliás, penso que seu sucesso atual na seleção espanhola seja muito mais fruto de uma força coletiva e individual de outros jogadores, principalmente os ofensivos: Williams e Yamal. Agora Vanderlan parece ter estagnado no Palmeiras. Percebam que ele foi lançado na temporada de 2020 e, desde então, nunca conseguiu se firmar como titular.

🔵Resultado: Cucurella 3x0 Vanderlan

Emiliano Martínez ou Lavia?

Munari — Lavia

Bertoncello — Lavia

Manhago — Lavia

🔵Resultado: Lavia 3x0 Martínez

Richard Ríos ou Reece James?

Munari — Richard Ríos

Manhago — Richard Ríos

Bertoncello — Richard Ríos

Bertoncello: Apesar da liderança de James no Chelsea, no qual é inclusive o capitão do time, a fase atual de Richard Ríos é muito boa. Talvez sua exibição nessa Copa do Mundo de Clubes o credencie para jogar no futebol europeu ainda em 2025. Chega firme na marcação, tem bom passe e ainda chega bem para finalizar a gol.

🟢Resultado: Richard Ríos 3x0 Reece James

Mauricio ou Enzo Fernández?

Bertoncello — Enzo Fernández

Manhago — Enzo Fernández

Munari — Enzo Fernández

Munari: Enzo foi eleito melhor jogador jovem da última Copa do Mundo. É peça-chave do Chelsea e da seleção argentina, o mais titular do mano a mano dessa semifinal.

🔵Resultado: Enzo Fernández 3x0 Mauricio

Estêvão ou Cole Palmer?

Munari — Palmer

Manhago — Palmer

Bertoncello — Palmer

Bertoncello: Estêvão tem um potencial enorme e, por isso, já foi comprado pelo próprio Chelsea. Não acredito que ambos concorram a uma posição no time titular. Pelo contrário, deverão atuar juntos. Na comparação de agora, "Frio" Palmer foi mais testado, tanto na equipe quanto na seleção inglesa, ganhando, assim, este mano a mano.

🔵Resultado: Cole Palmer 3x0 Estêvão

Allan ou Pedro Neto?

Munari — Pedro Neto

Bertoncello — Pedro Neto

Manhago — Pedro Neto

🔵Resultado: Pedro Neto 3x0 Allan

Vitor Roque ou Delap?

Bertoncello — Vitor Roque

Manhago — Delap

Munari — Delap

Munari: É uma disputa entre dois jogadores que são grandes apostas dos clubes. Depap fez boa temporada no Ipswich Town e chegou ao Chelsea por um valor que supera os R$ 200 milhões. Vitor Roque é a maior contratação da história do Palmeiras, tendo custado mais de R$ 150 milhões. Os dois precisam comprovar que merecem esse investimento, mas hoje vejo Delap mais pronto que o brasileiro.

🔵Resultado: Delap 2x1 Vitor Roque

Abel Ferreira ou Enzo Maresca?

Munari — Abel Ferreira

Bertoncello — Abel Ferreira

Manhago — Abel Ferreira

Manhago: com tantos problemas na escalação, parece que só Abel Ferreira pode salvar o Palmeiras diante dos ingleses. E ele pode.

🟢Resultado: Abel Ferreira 3x0 Enzo Maresca

Placar final