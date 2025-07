Mano a mano: quem leva a melhor entre Fluminense e Al Hilal?

Os goleadores Cano e Marcos Leonardo devem estar em campo na sexta-feira. Montagem fotos Michael Reaves e Patricia Moreira / AFP

Fluminense e Al Hilal abrem as quartas de final do Mundial de Clubes. A partida será às 16h de sexta-feira (4) no Camping World Stadium, de Orlando.

Quem leva a melhor no mano a mano de Fluminense 🔴x 🔵Al Hilal?

Confira a opinião dos comunicadores de Zero Hora e Rádio Gaúcha Cristiano Munari, Marcos Bertoncello e Gustavo Manhago.

Fabio ou Bounou?

Munari — Bounou

Manhago — Bounou

Bertoncello — Fabio

Bertoncello: Bounou teve um grande destaque na Copa do Mundo de seleções com a camisa do Marrocos. No entanto, estamos falando de um fenômeno da posição no futebol sul-americano, com uma carreira de grandes clubes e títulos gigantes. Atuar aos 45 anos em alto nível é o melhor critério de desempate para esta discussão.

🔵Resultado: Bounou 2x1 Fábio

Samuel Xavier ou João Cancelo?

Bertoncello — João Cancelo

Manhago — João Cancelo

Munari — João Cancelo

Munari: Cancelo chegou a ser melhor lateral do mundo nos tempos de Manchester City e só deixou o clube inglês por questões de relacionamento. Teria bola para seguir brilhando em um gigante europeu.

🔵Resultado: João Cancelo 3x0 Samuel Xavier

Thiago Silva ou Al-Harbi?

Munari — Thiago Silva

Bertoncello — Thiago Silva

Manhago — Thiago Silva

🔴Resultado: Thiago Silva 3x0 Al-Harbi

Freytes ou Koulibaly?

Munari — Koulibaly

Bertoncello — Koulibaly

Manhago — Koulibaly

Manhago: está entre os melhores do torneio. É um líder dentro de campo e com seleção e Copa do Mundo no currículo.

🔵Resultado: Koulibaly 3x0 Freytes

Fuentes ou Renan Lodi?

Munari — Renan Lodi

Bertoncello — Renan Lodi

Manhago — Renan Lodi

🔵Resultado: Renan Lodi 3x0 Fuentes

Martinelli ou Al-Dawsari?

Munari — Al-Dawsari

Bertoncello — Martinelli

Manhago — Al-Dawsari

Manhago: numa seleção do mundo, o Al Hilal tem em Al-Dawsari o melhor saudita da atualidade. É um excelente jogador, também com seleção e copa do mundo nas costas.

🔵Resultado: Al-Dawsari 2x1 Martinelli

Hércules ou Ruben Neves?

Munari — Ruben Neves

Bertoncello — Ruben Neves

Manhago — Ruben Neves

🔵Resultado: Ruben Neves 3x0 Hércules

Arias ou Malcom?

Manhago — Arias

Munari — Arias

Bertoncello — Arias

Bertoncello: Arias é um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes e a chegada do Fluminense até esta fase da competição se deve muito ao colombiano.

🔴Resultado: Arias 3x0 Malcom

Nonato ou Milinkovic-Savic?

Bertoncello — Milinkovic-Savic

Manhago — Milinkovic-Savic

Munari — Milinkovic-Savic

Munari: é outro jogador que só está no futebol da Arábia Saudita pelo alto investimento feito pelo clube. Era um dos principais nomes do futebol italiano quando deixou a Lazio para atuar no Al-Hilal.

🔵Resultado: Milinkovic-Savic 3x0 Nonato

Canobbio ou Kanno?

Munari — Kanno

Bertoncello — Kanno

Manhago — Kanno

Manhago: o "Cano saudita" tem feito um Mundial muito correto. É superior em desempenho ao uruguaio Cannobio, que está longe de ser o atacante perigoso dos tempos de Athletico-PR.

🔵Resultado: Kanno 3x0 Canobbio

Cano ou Marcos Leonardo?

Munari — Marcos Leonardo

Manhago — Marcos Leonardo

Bertoncello — Marcos Leonardo

Bertoncello: Marcos Leonardo tem apenas 22 anos e considerei um erro de carreira (falo apenas em termos técnicos) fazer o movimento para jogar na Arábia Saudita. Ele tem um ótimo potencial para ser melhor do que ele vem sendo. Só ganha esta disputa com Cano porque a melhor fase do argentino já passou.

🔵Resultado: Marcos Leonardo 3x0 Cano

Renato ou Simone Inzaghi?

Bertoncello — Inzaghi

Manhago — Inzaghi

Munari — Inzaghi

Munari: Renato tem no currículo muitos títulos no futebol brasileiro, mas Inzaghi foi provado no mais alto nível. Nunca teve um dos dois melhores elencos da Europa e mesmo assim levou a Inter de Milão a duas finais de Champions. Foi também campeão italiano pela Inter e levou a Copa Itália com a Lazio Está aprovado na elite do futebol.

🔵Resultado: Inzaghi 3x0 Renato

Placar final