Manny Pacquiao desafia o tempo, tenta outro cinturão e sonha com 2ª luta com Floyd Mayweather

O filipino Manny Pacquiao, de 46 anos, volta ao boxe neste sábado para a disputa do título mundial dos meio médios versão Conselho Mundial de boxe, diante do americano de origem mexicana Mário Barrios, no ginásio do MGM Hotel, em Las Vegas. Ex-campeão mundial em oito categorias, Pacman, como é conhecido, tenta, além de colecionar mais um cinturão, aumentar sua gloriosa história na nobre arte, somar mais alguns milhões de dólares, também adquirir credibilidade e reconhecimento junto ao povo de seu país para obter a oportunidade de disputar a presidência em breve, algo que lhe foi negado pelos políticos após sua aposentadoria dos ringues em 2021.

"Eu sinto meu corpo jovem. Jamais parei de treinar e minha mulher me incentivou depois de ver uma luta do Barrios. Disse que eu tenho condições de vencê-lo", afirmou Pacquiao, sempre com o sorriso no rosto. O veterano não teve problemas para se apresentar no peso dos meio-médios (até 147 libras ou 66,678 quilos. Pacquiao pesou 146,8 libras, contra 146,2 de Barrios.

O mexicano, 16 anos mais novo, leva vantagem na altura (1,83 metro contra 1,66 metro) e na envergadura (1,78 m/1,70m). A experiência fica a favor do filipino, ex-campeão dos peso moscas, supergalos, penas, superpenas, leves, superleves, meio-médios e médio-ligeiros. Pacquiao soma 72 lutas, com 62 vitórias (39 nocautes), oito derrotas e dois empates. Barrios acumula 32 combates, com 29 vitórias (18 nocautes), duas derrotas e um empate.

Muitos críticos são contra o retorno de Pacquiao, que registrou muitas 'guerras' em sua longa carreira profissional, com início em 1995, e se mostrou desgastado em suas últimas apresentações. Em 2012, o nocaute sofrido diante do mexicano Juan Manuel Marquez foi um dos mais violentos da história do boxe. Mesmo assim, Pacman continuou a lutar e protagonizou a luta mais valiosa de todos os tempos, quando perdeu para Floyd Nayweather, em 2015. Cada lutador faturou US$ 250 milhões. Neste sábado, Pacquiao poderá receber até US$ 20 milhões, dependendo da venda do pay per view. Barrios deverá ficar com US$ 2,5 milhões.

Pacquiao se preparou por mais de três meses para enfrentar Barrios e promete apresentar a mesma velocidade e variedade de golpes que marcaram sua trajetória. Nos corredores do MGM, fala-se muito que se Pacquiao vencer Barrios, uma segunda luta com Mayweather poderá ser anunciada para o final do ano.

PACQUIAO PODE SUPERAR GEORGE FOREMAN

Em caso de vitória neste sábado, Manny Pacquiao poderá se tornar o segundo boxeador mais velho a ser campeão mundial. Aos 46 anos, o filipino pode superar George Foreman, que foi campeão dos pesos pesados aos 45 anos em 1994. O lendário Archie Moore ficou com o cinturão dos meio-pesados em 1960 aos 44 anos.