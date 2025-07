Inter divulga vídeo com bastidores da vitória sobre o Ceará no Beira-Rio; assista

O Inter manteve o bom retrospecto nos jogos matinais e s omou mais três pontos no último domingo (20) , na partida contra o Ceará, válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

O 1 a 0, com gol de Alan Patrick, contou com o apoio de quase 32 mil pessoas nas arquibancadas do Beira-Rio. Dentro do vestiário, o clima também foi quente, como mostram imagens dos bastidores compartilhads pelo clube.